Гранат: «Спартак» сейчас точно не сильнее «Зенита»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат выразил мнение, что на данный момент «Спартак» по уровню игры не превосходит «Зенит».

По мнению эксперта, петербургский клуб сильно пострадал от потерь Малкома, Вендела и Далера Кузяева. Однако Гранат считает, что «сине-бело-голубые» по-прежнему обладают сильным составом и тренерским штабом.

«Спартак» сейчас точно не сильнее «Зенита». Думаю, в любой команде что-то бы сломалось, если бы из неё ушёл игрок уровня Малкома. Но с таким подбором тренеров и игроков рано говорить о начале заката чемпионской команды», — приводит слова Граната «Татар-информ».

После двух туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице и опережает третий «Зенит» на два очка.