«Динамо» не выигрывало в Питере более двадцати лет

Московское «Динамо» одержало гостевую победу над питерским «Зенитом» в третьем туре российского чемпионата, все решилось на последних добавленных секундах игры.

Как оказалось, такого не происходило весьма давно - с 2002 года, именно тогда «Динамо» в последний раз обыграло «Зенит» на чужом поле, если не считать техническую победу 2014 года. Некоторых из игроков «Динамо», таких, как Арсен Захарян, в тот момент еще даже не было на белом свете!

В следующем, четвертом туре российского чемпионата московское «Динамо» сыграет с калининградской «Балтикой», это случится двенадцатого августа.