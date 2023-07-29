«Зенит» нанёс всего шесть ударов в матче РПЛ – худший результат за полтора года

В вечернем субботнем матче против «Ростова» в рамках Российской премьер-лиги питерский «Зенит» показал худшее число ударов по воротам за последние полтора года. Так, игроки «Зенита» пробили лишь шесть раз, сообщает Opta Sports.

В последний раз такое количество ударов за матч в РПЛ зенитовцы показывали в декабре 2021 года в матче против столичного «Динамо».

А что касается касаний в чужой штрафной площади, «Зенит» провёл худший матч по этому показателю с мая 2019 года – их игроки «Зенита» совершили лишь 10 за игру.

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