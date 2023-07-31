Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что рассуждать на тему претендента на победу в РПЛ можно будет после закрытия трансферного окна в России.

«Я считаю, что каждый год, кто бы как не говорил, каждый сезон интересен по-своему. Мы ждём, что может бросить вызов «Зениту» любая команда. А учитывая то, что настоящие составы мы увидим только в сентябре, когда закроется трансферное окно, тогда можно будет рассуждать. «Зенит» за два матча пробил три раза в створ. Ждём, когда наши команды продадут и купят кого надо, тогда и можно будет обсуждать», — сказал Чанов.

Трансферное окно в России открылось 26 июня, а закроется 14 сентября.