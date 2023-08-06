Тихонов: «Хотелось бы, чтобы составить конкуренцию «Зениту» получилось и у ЦСКА, и у «Краснодара», и у «Локомотива»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о конкуренции в чемпионате России.

По мнению эксперта, «Спартак» обладает хорошим составом и способен составить конкуренцию «сине-бело-голубым» в споре за чемпионский титул. Также Тихонов выразил надежду на то, что это удастся сделать и ЦСКА, и «Краснодару», и «Локомотиву».

«Конечно, в прошлом году также говорили, что «Спартак» во второй части сезона составит конкуренцию, но этого не произошло. Надеюсь, что в этом году всё получится. Хотелось бы, чтобы это также получилось и у ЦСКА, и у «Краснодара», и у «Локомотива», — цитирует Тихонова РИА Новости.

После трёх туров РПЛ турнирную таблицу делят между собой «Спартак» и «Краснодар», набравшие по девять очков. В активе действующего чемпиона страны «Зенита» четыре балла, однако «сине-бело-голубые» имеют одну игру в запасе, которую они проведут сегодня, 6 августа, против «Динамо». Начало — в 19:00 по московскому времени.