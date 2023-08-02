​«Зенит» заявил Вендела на РПЛ

Полузащитник Маркус Вендел был внесён в заявку «Зенита» на сезон Премьер-лиги. Информация размещена на официальном сайте РПЛ в соответствующем разделе.

Стоит напомнить, что Вендел в летнее трансферное окно хотел покинуть «Зенит». Бразилец мог перебраться во «Фламенго», но сделка не состоялась. Агент 25-летнего хавбека говорил, что переговоры завершились, поскольку бразильский клуб не смог удовлетворить запросы из Санкт-Петербурга.

Маркус Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. Ближайший матч чемпионата России команда Сергея Семака проведёт 6 августа – против «Динамо» на своём поле.