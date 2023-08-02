Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о проблемах в защите московского клуба.

«В прошлом сезоне как начались проблемы в обороне, так и продолжаются. Просто не могут наиграть пару центральных защитников. А те футболисты, которые сейчас играют, слишком много чудят и делают много ошибок», - сказал Булыкин.

Команда Марцела Лички в первых двух турах пропустила шесть мячей. Команда располагается в середине турнирной таблицы РПЛ. Стоит отметить, что по количеству пропущенных мячей «Динамо» идёт наравне с «Факелом», который замыкает турнирную таблицу чемпионата России.