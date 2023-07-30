Булыкин: «Для «Ростова» ничья в матче с «Зенитом» — это хороший результат»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о матче второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» (1:1).

По мнению эксперта, ничья по итогам прошедшей игры — хороший результат для «Ростова» и приемлемый для «Зенита». Напомним, «Зенит» открыл счёт на 43-й минуте благодаря голу Матео Кассьерры. Южане сумели ответить уже в компенсированное время, когда пенальти реализовал Николай Комличенко.

«Для «Ростова» это хороший результат. На последних минутах вырвали ничью у чемпиона. Для «Зенита» — приемлемый. Команда на выезде сыграла вничью с таким сложным соперником», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

На данный момент «Зенит» и «Ростов» делят первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав по четыре очка в двух турах.