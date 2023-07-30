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Булыкин: «Для «Ростова» ничья в матче с «Зенитом» — это хороший результат»

30 Июля 2023 • 15:35 Комментировать
Ростов
1:1
Зенит
окончен

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о матче второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» (1:1).

По мнению эксперта, ничья по итогам прошедшей игры — хороший результат для «Ростова» и приемлемый для «Зенита». Напомним, «Зенит» открыл счёт на 43-й минуте благодаря голу Матео Кассьерры. Южане сумели ответить уже в компенсированное время, когда пенальти реализовал Николай Комличенко.

«Для «Ростова» это хороший результат. На последних минутах вырвали ничью у чемпиона. Для «Зенита» — приемлемый. Команда на выезде сыграла вничью с таким сложным соперником», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

На данный момент «Зенит» и «Ростов» делят первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав по четыре очка в двух турах.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Дмитрий Булыкин
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