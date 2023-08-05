Бышовец: «Чувство неудовлетворённости есть и у «Зенита», и у «Динамо»

Центральным матчем третьего тура российского чемпионата станет встреча между «Зенитом» и «Динамо», она состоится в воскресенье. Своим мнением о матче поделился бывший наставник российской сборной по футболу Анатолий Бышовец, который считает, что обеим командам есть что доказывать после не самого удачного начала сезона.

- Я думаю, что чувство неудовлетворенности есть у обеих команд. У «Зенита» сказалось отсутствие двух ведущих игроков, а также подготовка команды через товарищеский турнир. Мне кажется, что участие в межсезонном соревновании немного форсировало подготовку, - цитирует слова Бышовца betonmobile.ru.

Игра начнется в воскресенье, шестого августа, в девятнадцать часов. ​