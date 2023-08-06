​Булыкин похвалил «Динамо» за победу над «Зенитом»

Московское «Динамо» съездило в Питер и там добыло победу над чемпионом страны - «Зенитом». Это случилось впервые за более чем двадцать лет, в последний раз «Динамо» побеждало в северной столице в 2002 году. Бывший нападающий московского клуба Дмитрий Булыкин похвалил бело-голубых за этот успех.

- Хорошо сыграли, не испугались и бились до конца. Атмосфера в команде хорошая, футболисты радуются победе, бьются друг за друга и очень хорошая самоотдача. Тюкавин здорово себя проявляет. Я бы сказал, что «Динамо» сегодня молодцы, - цитирует слова Булыкина Vprognoze.ru.

В следующем туре «Динамо» примет «Балтику».