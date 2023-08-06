Тюкавин оформил дубль в ворота «Зенита»

Центральный матч третьего тура Премьер-лиги между «Зенитом» и «Динамо» получается результативным уже в первом тайме. На второй минуте Константин Тюкавин отправил мяч в сетку в быстрой атаке. Вскоре Фабиан Бальбуэна неаккуратно сыграл на перехвате прострела, рикошет и автогол - 1:1. Ближе к концу первого тайма Бальбуэна здорово набросил мяч вперед на Тюкавина, который разобрался с защитником и вновь вывел «Динамо» вперед - 2:1.

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