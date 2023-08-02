​Семак дисквалифицирован

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрел эпизод с удалением главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Как известно, рулевой питерской команды получил красную карточку уже после финального свистка в матче с «Ростовом» (1:1).

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сказал журналистам, что экспертно-судейская комиссия поддержала решение об удалении Семака. При этом КДК решил не применять к тренеру «Зенита» дополнительные санкции – он дисквалифицирован только на один матч.

Таким образом, Сергей Семак не сможет находиться в технической зоне во время ближайшего матча «Зенита» в чемпионате России против «Динамо». Игра пройдёт в воскресенье, 6 августа.