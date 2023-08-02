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«Хотим попасть в пятый сезон МФЛ и сыграть с «Динамо». Медиафутбольные «Брадцы» - о целях, мечтах и Fan ID эксклюзив

02 Августа 2023 • 15:16 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
06.08 19:00

В мае 2023 года активные болельщики  московского «Динамо», объединив усилия, создали свой клуб, который гордо назвали «БраДцы». Руководитель пресс-службы коллектива Мария Варганова любезно согласилась пообщаться с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорием Петерсоном.

- Мария, скажи, пожалуйста, кому принадлежит идея создания проекта?

- Свою идею вынашивали многие из тех, кто сейчас входит в руководящий состав клуба. Могу выделить Никиту Ржевского как человека, который активно стал эту идею продвигать, себя и Геру Героя. Мы с Герой быстро нашли пути популяризации проекта. Также хочется отметить нашего главного креативщика и оператора Андрея Лабутена.

- У вас коммерческий проект или нет?

- На данный момент проект не коммерческий. Он построен больше на идее и взносах самих футболистов, но мы ведем переговоры с потенциальными спонсорами, поэтому, возможно, скоро на этот вопрос я буду отвечать иначе.

- Всё же команда существует на какие-то средства?

- Мы существуем преимущественно на взносы самих участников команды и руководящего состава, плюс нам финансово помогают неравнодушные болельщики.

- Как можно попасть к вам в команду?   

- Всё просто! Нужно заполнить анкету, она есть в официальном телеграмм-канале «Брадцы», после чего с вами свяжутся. Есть определенные критерии набора, но мы открыты для спортсменов любого уровня, однако учитываем клубные предпочтения кандидатов.

- Где тренируются спортсмены?

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- Чаще всего на стадионе «Октябрь» в Москве, иногда проходят занятия на стадионе «Труд». Был опыт проведения тренировок по типу офп у стадиона «Динамо». Мы стараемся разнообразить тренировочный процесс для наших футболистов, проводим порядка трёх тренировок в неделю.

- Расскажи, пожалуйста, о половозрастном составе команды.

- Очень разный. Есть ребята, не достигшие совершеннолетия, а есть футболисты, которым за 30 лет. Возраст - не главное! Главное опыт и личностные качества каждого.

- Есть в планах привлекать профессиональных футболистов к матчам команды?

- Сегодня Саша Сапета сыграет за нас в турнире «Медийная восьмерка». Вели переговоры с некоторыми бывшими футболистами «Динамо», которые сейчас играют в МФЛ, но пока всех карт раскрывать не буду.

- Каковы цели и задачи существования клуба?       

- С внедрением Fan ID многим болельщикам стало не хватать сообщества, которое собиралось раньше на стадионе. Сначала мы хотели просто объединить идейных людей и создать любительский клуб, но весьма быстро набрали популярность. Сейчас наша цель - попасть в пятый сезон МФЛ. Ещё есть цель-мечта.

- Какая же?

- Сыграть товарищеский матч с «Динамо» на «ВТБ Арене». Мне очень нравится, что сейчас подобное становится осуществимо - это делает футбол еще более популярным в нашей стране

- «Динамо» будет чемпионом?

- Спокойно и поступательно. А так, об этом лучше спросить у боссов «Динамо», я могу лишь обещать, что чемпионами станут «Брадцы», ведь «Динамо» - это мы.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Сапета Брадцы
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