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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Караваев: «Хотелось бы выигрывать чемпионат каждый год»

04 Августа 2023 • 13:58 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
06.08 19:00

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев признался, что не устал от многочисленных успехов своей команды. По словам 28-летнего футболиста, он готов выигрывать чемпионат России каждый год.

«Хотелось бы выигрывать чемпионат каждый год, от этого невозможно устать. Это круто: эмоции, празднования, парады с болельщиками. В этом году парад был космическим!» — цитирует Караваева Sport24.

Напомним, что «Зенит» является чемпионом пяти последних розыгрышей чемпионата России. Караваев перешёл в петербургский клуб в 2019 году и с тех пор успел четыре раза выиграть главный трофей.

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт 6 августа против «Динамо». Начало — в 19:00 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вячеслав Караваев
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