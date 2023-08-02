Президент «Урала»: Мне очень нравился Гагнидзе

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о полузащитнике «Динамо» Луке Гагнидзе. Ранее грузинский футболист рассказал, что Иванов безумно любит футбол. Напомним, 20-летний хавбек играл за «Урал» с 2021 по 2022 год.

«Гагнидзе — хороший игрок. Ему надо чаще выходить на поле. Но сейчас, смотрю, его мало ставят. Мне, как руководителю клуба, он очень нравился», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Гагнидзе появился на поле в двух матчах из трех, в которых не отметился результативными действиями.

После двух туров чемпионата России «Урал» занимает седьмое место, набрав четыре очка. «Динамо» с одним баллом располагается на 12-й позиции.

Гагнидзе — о президенте «Урала» Иванове: «Григорий Викторович — хороший человек, который многое делает для своего клуба»