Александр Мостовой оценил старт сезона «Зенита»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение петербургского «Зенита» от «Динамо» в третьем туре РПЛ.

«Здорово для «Зенита», что Вендел остался. Но «Зенит» всё равно испытывает проблемы, они уже нервничают, а другие команды могут пользоваться этим. Я думал, что в матче с «Динамо» будет ничья, но в итоге петербуржцы ещё и пропустили в конце матча. Так что меня не удивило это поражение «Зенита», — сказал Мостовой «Матч ТВ».

По его мнению, потеря бразильских лидеров скажется на игре «сине-бело-голубых», отметив, что даже в нынешнем состоянии Вендел был одним из лучших игроков на поле, что подтверждает его высокий уровень.

Напомним, что «Зенит» проиграл домашний матч третьего тура со счётом 2:3. На счету петербургского клуба лишь четыре очка на старте сезона Премьер-лиги.