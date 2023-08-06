В «Динамо» подтвердили, что сделали предложение Тюкавину о продлении контракта

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о ситуации с контрактом нападающего столичного клуба Константина Тюкавина.

«Мы сделали предложение о продлении контракта. Футболист об этом знает, об этом знает агент», - приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Контракт 21-летнего футболиста со столичным клубом рассчитан до конца нынешнего сезона, однако он будет продлён еще на сезон при выполнении определенных условий.

Сегодня, 6 августа, Тюкавин отметился дублем в ворота питерского «Зенита» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.