Агент опроверг информацию о предложении нового контракта Тюкавину

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос о возможном продлении контракта игрока с клубом.

Ранее появилась информация, что «бело-голубые» предложили форварду продлить трудовой договор с командой, но Сафонов запросил за переподписание игрока три миллиона евро.

«Не видел никаких вариантов нового контракта. Мне никто ничего не говорил и не присылал. У нас нет задачи продлить контракт», — заявил Сафонов «РБ Спорту».

Агент добавил, что на данный момент Тюкавин является футболистом «Динамо», и если будет время, то будет диалог о продлении сотрудничества.

Ранее сообщалось, что контракт 21-летнего игрока с «бело-голубыми» может быть продлен автоматически, если Тюкавин проведет в текущем сезоне десять матчей.

Нынешний договор форварда с «Динамо» рассчитан до следующего лета.