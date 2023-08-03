Гаджиев рассказал, чем может обернуться срыв отъезда в Европу для Захаряна

Опытный российский тренер, президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что срыв трансфера в европейский клуб может очень негативно повлиять на молодое дарование «Динамо» столичного – Арсена Захаряна.

«Он может надломиться, если сейчас его не отпустят в Европу. Мы же видели похожие примеры – тот же Чалов, который в АПЛ не уехал. Но профессиональный футболист должен быть готов к любому повороту судьбы», - делится Гаджиев с Betonmobile.

Напомним, периодически игрока атаки сватают то в «Лацио», то в «Страсбург», то в ПСВ, однако каждый разговор о новом клубе Арсена в скором времени затихает.