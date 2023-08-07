Тарханов: У «Зенита» идёт поиск новой игры

Известный российский специалист Александр Тарханов оценил слабый старт петербургского «Зенита» в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«В некоторых матчах очки они взяли, да, проиграли «Динамо». Сейчас идёт поиск новой игры, потому что ушёл Малком, который определяющую роль играл в «Зените», поэтому идёт поиск того, что позволит начать выигрывать», — заявил эксперт, чьи слова приводит Vprognoze.ru.

Также, по мнению Тарханова, на результат петербургского клуба влияет и повысившаяся конкуренция, отметив сопротивление «Динамо» в последнем матче и форму «Краснодара» со «Спартаком» в стартовых играх РПЛ.

Напомним, что после трёх матчей в рамках чемпионата «Зенит» набрал лишь четыре очка, уступив в домашнем поединке «Динамо» со счётом 2:3. «Сине-бело-голубые» выиграли последние пять розыгрышей Премьер-лиги.