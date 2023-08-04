Футбольный эксперт Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем матче Премьер-лиги между «Зенитом» и «Динамо».

Отметим, что «Зенит» будет принимать «Динамо» в воскресенье, 6 августа.

- Какие ожидания от матча «Зенит» - «Динамо»? Потеряют ли питерцы очки?

- Что «Зенит» сейчас ищет свою игру, что «Динамо» перестраивается. В этом плане команды находятся в равных условиях. А так, конечно, побольше мастерства у игроков «Зенита». Плюс они играют дома. Понятно, что надо брать очки, поэтому преимущество будет на стороне питерцев.

Елена Григорьевская