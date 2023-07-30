Игнатьев — о матче «Ростов» — «Зенит»: «Я бы не сказал, что со стороны судей были какие-то серьёзные ошибки»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о судействе в матче второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» (1:1).

Напомним, что уже после финального свистка был удалён главный тренер петербургской команды Сергей Семак. По мнению Игнатьева, объяснить причины произошедшего может только сам наставник «сине-бело-голубых».

«Только Семак может рассказать, что там произошло. Частные моменты были, но я бы не сказал, что со стороны арбитров были какие-то серьёзные ошибки», — цитирует Игнатьева «Газета.Ру».

В двух турах РПЛ «Зенит» набрал четыре очка и сейчас возглавляет турнирную таблицу. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут 6 августа против «Динамо». Начало — в 19:00 по московскому времени.