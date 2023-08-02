Жигулёв: «Зенит» без Малкома и Вендела – уже не тот, что раньше»

Игрок полузащиты «Пари НН» Илья Жигулёв рассказал, что питерский «Зенит» без Малкома Филипе и Маркуса Вендела уже не является столь грозной силой как ранее. Напомним, что команды встречались друг с другом в рамках первого тура нового сезона РПЛ.

«С ними на поле и без них «Зенит» совсем другая команда. Они сделали приобретения летом, может, это компенсирует потери. Но сейчас мы играли с «Зенитом» в первом туре, с Малкомом и Венделом питерцы были сильнее», - рассуждает Жигулёв для «Матч ТВ».