Пивоваров: Вся ситуация с Норманном — предлог, чтобы уйти бесплатно

Генеральный директор столичного «Динамо» Павел Пивоваров считает, что полузащитник Матиас Норманн искал повод для ухода из клуба.

«Он попрощался со всеми на базе, сказал, что увидимся завтра, и мы получили письмо о расторжении. Мы убеждены в том, что эта вся ситуация лишь предлог для того, чтобы уйти бесплатно», — заявил работник московского коллектива, чьи слова приводит «Чемпионат».

Пивоваров отметил, что «Динамо» и «Ростов» будут отстаивать свои интересы в случившейся ситуации. Также Павел рассказал, что полузащитник отказался от переезда в другой район Москвы после попадания дрона в Москва-Сити, недалеко от которого Норманн жил.

Напомним, что ранее появилась информация об уходе Матиаса Норманна из «Динамо». По словам Пивоварова, игрок покинул Россию в целях безопасности.