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В «Зените» опровергли интерес к Азмуну

02 Августа 2023 • 12:35 Комментировать (1)
Зенит
...
Динамо Москва
06.08 19:00

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев опроверг возможное возвращение Сердара Азмуна.

«Зенит» хочет вернуть Азмуна? Это слухи», — заявил функционер «сине-бело-голубых», чьи слова приводит издание «РБ Спорт». Ранее известный журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Зенит» вступил в переговоры с «Байером» относительно возможной сделки по иранскому форварду.

Напомним, что Азмун выступал за петербургский клуб с 2019 по 2022 год, выиграв четыре золота Российской премьер-лиги. В прошедшем сезоне в 33 матчах в рамках всех состязаниях Сердар забил четыре гола при четырёх ассистах.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сердар Азмун Александр Медведев
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Комментарии (1)
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ингерман
02 Августа 2023 в 12:46
ай.. кто прашел школу рэпэлэ не заиграл па-настаяшэму нигде.. А-ха-ха-ха! )))
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