В «Зените» опровергли интерес к Азмуну

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев опроверг возможное возвращение Сердара Азмуна.

«Зенит» хочет вернуть Азмуна? Это слухи», — заявил функционер «сине-бело-голубых», чьи слова приводит издание «РБ Спорт». Ранее известный журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Зенит» вступил в переговоры с «Байером» относительно возможной сделки по иранскому форварду.

Напомним, что Азмун выступал за петербургский клуб с 2019 по 2022 год, выиграв четыре золота Российской премьер-лиги. В прошедшем сезоне в 33 матчах в рамках всех состязаниях Сердар забил четыре гола при четырёх ассистах.