Салихова: «Зениту» надо срочно выкупать младшего Бакаева и Карпина взять тренером»

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о победе столичного «Динамо» над питерским «Зенитом» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.

«Медведеву надо срочно выкупать младшего Бакаева. Нужно реальное усиление. И еще Карпина взять тренером», - приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

Столичный клуб одержал первую победу в сезоне благодаря голу вышедшего на замену Вячеслава Грулёва на 94-й минуте встречи. Также двумя забитыми мячами отметился Константин Тюкавин, который был признан лучшим игроком матча.