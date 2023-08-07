Горшков: Сложная ситуация дополнительно мотивирует «Зенит»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Александр Горшков оценил перспективы «сине-бело-голубых» после трёх туров Премьер-лиги.

«Такая ситуация, которая есть сейчас, непривычна для «Зенита». Петербуржцы всегда лидировали с первых туров. Это должно дополнительно мотивировать «Зенит», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, на качество игры «сине-бело-голубых» влияет потеря некоторых важных футболистов, включая Малкома, Вендела и Далера Кузяева.

Напомним, что после трёх туров подопечные Сергея Семака набрали лишь четыре очка. В последнем поединке чемпионата «Зенит» в родных стенах уступил со счётом 2:3 московскому «Динамо».