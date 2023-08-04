Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на самые интригующие матчи третьего тура РПЛ.

- Какой для вас главный матч этого тура: «Зенит» - «Динамо» или ЦСКА – «Локомотив»?

- Первый. Там встретятся две загадочные команды. От «Зенита» мы ждем, как будут происходить изменения в связи с уходом некоторых футболистов: Малкома, Кузяева. Интересно, какие Семак найдет варианты, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону. «Динамо» с приходом Лички пока не найдет свое истинное лицо и занимается творческим поиском командной игры. Какие-то улучшения есть, но «бело-голубые» слабо играют в обороне. Интересно, что они найдут в поисках улучшения игры.

- Допускаете, что «Динамо» может отнять очки у «Зенита», как это произошло туром ранее?

- Такая надежда есть. Питерцы пока не находят того состояния, к которому мы привыкли. Это был безоговорочный лидер. Но пока игры в стане «Зенита» не находится. А «Динамо» может напрячься и достать все ресурсы, которые есть. Плюс запредельная мотивация. И тогда возможно, мы увидим «Зенит», который может потерять очки.

- В матче ЦСКА – «Локомотив» у кого больше шансов на победу?

- У гостей. Дело в том, что у «армейцев» нет особых качественных и количественных ресурсов. Они потеряли много футболистов, которые им очень необходимы. А «Локомотив» наоборот. Он находится в таком состоянии, когда впервые за несколько сезонов показывает искрометный футбол. Не безошибочный в плане игры в обороне, но очень сложный для соперника. Особенно в атаке. Есть возможность использовать ресурсы в процессе игры, менять футболистов, не теряя при этом своего лица. Это будет привлекательный, интересный матч, и здесь я на стороне «железнодорожников».

- «Армейцы» потеряли очки в стартовых матчах. Команда не усилилась на данный момент. Короткая скамейка – это главная проблема ЦСКА сейчас?

- Конечно. Все зависит от этого. И игра в обороне, и в атаке. Есть травмированный Обляков в центре поля. Все серьезно на него рассчитывали. Это потеря для ЦСКА.

- Так же как и Дивеев. Кроме того, пишут, что Карраскаль скоро может покинуть команду.

Реклама

- Да-да. Пока одни только потери, а приобретений нет.

- Насколько сложно «Спартаку» придется в Казани?

- Сейчас всем командам сложно, хотя «красно-белые» пока не теряют очки. Если «Спартак» проведет матч на уровне последнего с «Балтикой», то я думаю, он победит. «Рубину» будет трудно противостоять такой игре: быстрой, комбинационной. Правда, в обороне игра не совсем зрелая. Но зато в атаке спартаковцы имеют преимущество над соперниками. Здесь будет такая же ситуация.

- С топовыми клубами «Спартак» еще не встречался. Получается, делать выводы о силе команды Абаскаля пока сложно?

- Дело в том, что даже со слабыми соперниками можно играть не привлекательно. А «Спартак» старается не только добывать очки, но и понравиться зрителям своей созидательной игрой.

- Но болельщикам вряд ли нравится, что их команда постоянно пропускает по два мяча и устраивает «валидол» в концовках встреч.

- Я про это и сказал, что есть проблемы в обороне, и это идет не от игры непосредственно защитников. Хорошая команда определяется тем, что при потере мяча начинает защищаться от нападающего и пытается отобрать мяч как можно дальше от своих ворот, чтобы не допустить развития атаки соперника. У «Спартака» пока этого нет. Но, тем не менее, я отдаю предпочтение в этом матче гостям.

Елена Григорьевская