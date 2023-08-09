Баранник не сомневался, что Барриоса не будут дополнительно дисквалифицировать

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Баранник высказался об удалении полузащитника «сине-бело-голубых» Вильмара Барриоса в матче с «Динамо» (2:3).

В матче третьего тура РПЛ хавбек «Зенита» был удален за фол на игроке «Динамо» Денисе Макарове. КДК РФС принял решение не наказывать колумбийца дополнительной дисквалификацией.

«У меня не было подозрений, что Барриосу дадут больше одного матча дисквалификации. Да, момент с Макаровым — неприятный, но у колумбийца не было злого умысла», — цитирует Баранника «РБ Спорт».

Следующий матч в рамках чемпионата России «Зенит» проведет 13 августа против «Факела», а уже в пятом туре подопечных Сергея Семака ждет встреча с нынешним лидером РПЛ «Спартаком» (20 августа).