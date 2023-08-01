Гурцкая: «Семак — это средний тренер»

Известный агент Тимур Гурцкая высказался о работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

У «Зенита» лучший состав в стране, несмотря на уход трех топовых футболистов. То, что они так играют сейчас, говорит о том, что Семак средний тренер», — заявил Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Эксперт отметил, что у «Зенита» в составе есть лучший опорник в РПЛ Вильмар Барриос, плюс хорошая пара центральных защитников.

Во втором туре РПЛ «Зенит» не смог одолеть «Ростов», сыграв 1:1. На данный момент в копилке «сине-бело-голубых» четыре очка.

Следующим соперником команды Семака станет московское «Динамо» (6 августа).