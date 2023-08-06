«Динамо» ведёт в матче против «Зенита» после гола Тюкавина

Как и в первом матче дня, в котором в Калининграде играют «Балтика» и «Факел», быстро был открыт счёт и в поединке «Зенит» - «Динамо». Всего 100 секунд потребовалось гостям, чтобы отметиться результативным ударом по воротам. Защитник «Зенита» Роберт Ренан обрезался, Николя Нгамалё перехватил мяч, пробросил его между ног противника в штрафной и сильно прострелил к ближней штанге, где Константин Тюкавин здорово подставил ногу, опередив опекуна и голкипера.

Динамовцы ведут 1:0 и в таблице настигают противника на шестом месте. У команд по четыре очка. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.