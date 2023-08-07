Гранат объяснил, почему его не удивила победа «Динамо» над «Зенитом»

Экс-игрок «Динамо» Владимир Гранат поделился комментарием после победы «бело-голубых» над «Зенитом» в рамках третьего тура чемпионата России. Подопечные Марцела Лички вырвали победу над санкт-петербургским клубом в самом конце поединка (3:2).

«Зенит» сейчас не в форме, поэтому победа «Динамо» не совсем удивила. Гости перетерпели и воспользовались своими шансами», — приводит слова Граната «Чемпионат».

Эксперт добавил, что, если сравнивать с прошлым сезоном, то игра «Зенита» его разочаровала.

После трех туров РПЛ «Зенит» и «Динамо» набрали по четыре очка. В следующем туре команда Сергея Семака встретится с «Факелом», а московский коллектив примет «Балтику».