Бывший арбитр РПЛ Федотов: Амелин правильно удалил Барриоса

Бывший арбитр Российской премьер-лиги Игорь Федотов высказался об удалении колумбийского полузащитника питерского «Зенита» Вильмара Барриоса в матче третьего тура Российской премьер-лиге против московского «Динамо».

«90+3' минута,

«Зенит» - «Динамо»

Кукуян правильно сделал, что вмешался в данном эпизоде и позвал Амелина к монитору.

Скорость, фаза полета и место контакта — красная карточка», - написал Федотов в своем телеграм-канале.

Напомним, что «Динамо» одержало победу со счётом 3:2 благодаря голу Вячеслава Грулева на 94-й минуте встречи.