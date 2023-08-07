Орещук не понимает, за что Барриосу дали красную карточку

Известный функционер Роман Орещук прокомментировал удаление полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в матче с «Динамо».

Напомним, хавбек получил прямую красную карточку в самом конце поединка за фол прямой ногой на Денисе Макарове.

«Я не понимаю, за что удалили Барриоса. Обычный фол, никакой травмы. Макаров спокойно поднялся и пошел. Я бы и желтую колумбийцу не показывал», — приводит слова Орещука «Спорт-Экспресс».

Эксперт добавил, что не понимает, зачем вмешивается ВАР, и судьи портят игру, они просто издеваются над футболом.

Напомним, «Динамо» одержало победу над «Зенитом» со счетом 3:2. В следующем туре «бело-голубые» сыграют с «Балтикой», а команда Сергея Семака встретится с «Факелом».