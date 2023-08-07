Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал поражение «сине-бело-голубых» в матче против «Динамо».

«Я не ожидал такого результата. Матч был хорошим. «Динамо» показало очень хороший футбол, а ведь Личку до этого критиковали. Они показали потрясающий футбол. «Динамо» очень понравилось. Победа в гостях над действующим чемпионом. Я не припомню, когда «Зенит» последний раз вообще проигрывал дома.

Это поражение для «Зенита» становится очередным тревожным звоночком, что чемпионство не дастся легко. Семаку нужно теперь что-то менять. Настрой игроков его не устраивает. От Сергея Семака многое сейчас будет зависеть. Всё-таки интересно, что он будет делать в такой ситуации. Психологически все равно тяжело, когда вы привыкли быть лидерами, а сейчас все идет не по плану», - сказал Деменко.