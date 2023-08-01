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Медведев: «Зенит» не получал предложений от «Наполи» по Венделу

01 Августа 2023 • 18:28 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
06.08 19:00

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о возможном уходе полузащитника команды Маркуса Вендела в «Наполи».

«Есть ли у «Зенита» предложение по Венделу от «Наполи»? Пока нет», — передает слова функционера «Чемпионат».

Напомним, бразильский хавбек не хотел возвращаться в Россию после летнего отпуска, однако пока не смог найти себе новый клуб и прибыл в расположение «сине-бело-голубых».

Трудовой договор Вендела с санкт-петербургским клубом рассчитан до 2027 года.   Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 24 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Наполи Александр Медведев трансферы футбола - лето 2023 Маркус Вендел
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