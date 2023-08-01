Медведев: «Зенит» не получал предложений от «Наполи» по Венделу

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о возможном уходе полузащитника команды Маркуса Вендела в «Наполи».

«Есть ли у «Зенита» предложение по Венделу от «Наполи»? Пока нет», — передает слова функционера «Чемпионат».

Напомним, бразильский хавбек не хотел возвращаться в Россию после летнего отпуска, однако пока не смог найти себе новый клуб и прибыл в расположение «сине-бело-голубых».

Трудовой договор Вендела с санкт-петербургским клубом рассчитан до 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 24 миллиона евро.