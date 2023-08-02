Булыкин — о возможном возвращении Азмуна в «Зенит»: «Мы не знаем, в какой он сейчас форме»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном возвращении форварда «Байера» Сердара Азмуна в «Зенит».

«Зенит» хочет вернуть его, потому что он хорошо играл в этом клубе и оставил сильное впечатление. Но мы не знаем, в какой он сейчас физической, психологической форме», — приводит слова Булыкина Vprognoze.

По мнению эксперта, Азмун хорошо смотрелся в паре вместе с Артёмом Дзюбой, но как иранец будет выглядеть без него — неизвестно.

Напомним, 28-летний Азмун перебрался в «Байер» из «Зенита» в январе прошлого года. За это время он сыграл в 44 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал пять ассистов.

Контракт нападающего с немецкой командой рассчитан до 2027 года. Трансферная стоимость Азмуна оценивается в 12 миллионов евро.

Азмун может вернуться в РПЛ