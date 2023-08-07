Агент: «Ренан провёл не самый лучший матч, но ни один футболист не может всегда выдавать топ-матчи»

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, оценил игру футболиста в матче третьего тура чемпионата России с «Динамо» (2:3).

«С «Динамо» Роберт провел не самый лучший матч. Но ни один футболист на планете не может выдавать топ-матчи каждый раз. Ренан — отличный футболист», — заявил Гарсия «РБ Спорту».

В текущем сезоне 19-летний бразилец принял участие в четырех матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился голевыми действиями.

После трех туров РПЛ в копилке «Зенита» всего четыре очка. Команда Сергея Семака располагается на седьмом месте в турнирной таблице национального чемпионата.