Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на самые интригующие матчи третьего тура РПЛ.

- Какая игра в этом туре вам наиболее интересна?

- «Зенит» - «Динамо». Тем более, «бело-голубые» начали сезон неудачно. Думаю, шансы отнять очки у питерцев есть. Понятно, что когда команда играет неудачно, это не прибавляет ей уверенности. А если вспомнить игру с «Крыльями Советов», подопечные Лички вели в два мяча, но упустили победу. Поэтому я с осторожностью отношусь к предстоящему матчу. Хотелось бы, чтобы «Динамо» сыграло хорошо. Даже очко пойдет в плюс. Но будет очень сложно, даже несмотря на то, что «Зенит» сейчас не тот, который был с Малкомом и Венделом. Правда, забивает Кассьерра, но не знаю, надолго ли его хватит.

- За счет чего «Динамо» может отнять очки у «Зенита»?

- «Зенит» всегда был удобным соперником для «Динамо». Я, например, в матчах против питерцев забил больше всего мячей среди полузащитников. Это была моя команда. Я любил против нее играть. Хотя понятно, что сравнивать российский «Зенит» и советский некорректно. Но все-таки за счет самоотдачи и выполнения плана на матч можно отнять у него очки. Сейчас у команды Семака не все хорошо с атакой, что показала игра с «Ростовом». Южане в последние двадцать минут просто загнали их на свою половину поля и не давали продыху. Поэтому надеюсь, что «Динамо» из этого матча извлечет уроки.

- То есть ждете ничьей?

- И да, и нет. 55 на 45 в пользу «Зенита». Питерцы постараются себя реабилитировать после неудачи в Ростове.

- Если команда Семака не усилится, ей тяжело будет удержать чемпионство?

- Это да. Найти замену Малкому сложно. Надо брать футболиста за большие деньги. Вот Вендела проще заменить, хотя это тоже был ведущий игрок.

- Вендел присоединился к команде, но он заявлял, что не хочет возвращаться. Можно ли на него рассчитывать в полной мере?

Реклама

- Это хороший футболист, но как можно заставить человека играть? Это невозможно. Выпускать футболиста, который ослабит состав, это значит - играть на одного человека меньше. Тренер-то не враг сам себе. И еще страшно то, что он может устроить внутри команды смуту. Не знаю, как «Зенит» в этом плане выкрутится.

- В матче ЦСКА - «Локомотив» у кого больше шансов на победу?

- У «железнодорожников». Да, не все в порядке у них в обороне. Проблемы там есть. Галактионов ищет наилучшие сочетания, особенно в центральной части защиты. Зато с атакой проблем нет. Есть два молодых парня – Пиняев и Глушенков, плюс Дзюба. Если ему дадут играть, это сильный козырь «Локомотива». На сегодня команда Галактионова выглядит более целостной, по сравнению с ЦСКА.

- У «Локомотива» раззабивался Тикнизян. Ждете от него гола в этой встрече?

- Если парень начал много забивать, то почему бы и нет? ЦСКА, я уверен, уделит ему особое внимание. Кто-то за него будет отвечать. Получится забить – молодец, не получится – тоже ничего страшного. Главное, чтобы команда победила.

- У «Локомотива» есть кем усилить игру по ходу матча, причем вариантов достаточно. В отличие от «армейцев». Этот факт может стать решающим?

- Вполне. У «железнодорожников» в запасе игроки не слабее, чем те, кто выйдет на поле. А у «армейцев» на скамейке такие ребята, которым нужно время, чтобы заиграть.

- Насколько сложно «Спартаку» придется в Казани?

- Будет очень непросто. Рахимов - хороший тактик, который отлично разбирает соперников. Там есть, кому сдержать Промеса. Надо не дать возможность ему забить, играть с ним плотно. Не исключаю, что гости потеряют очки. Не скажу, что «Спартак» там проиграет, но очки потерять может. «Рубин» даст серьезный бой.

Елена Григорьевская