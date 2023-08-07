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Орещук: Дни Норманна в «Динамо» сочтены

07 Августа 2023 • 16:27 Комментировать
Зенит
2:3
Динамо Москва
окончен

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук раскритиковал полузащитника «бело-голубых» Матиаса Норманна.

«Дни Норманна в «Динамо» теперь сочтены. Норвежец — самый высокооплачиваемый игрок «Динамо»! При этом ещё и «хрустальный», — заявил экс-функционер столичного клуба в интервью «Спорт-Экспрессу». По его мнению, на будущее Норманна в Москве негативно повлияла яркая игра Диего Лаксальта на позиции центрального полузащитника.

Напомним, что Матиас выступает в футболке «Динамо» с сентября прошлого года, перейдя из «Ростова» на правах аренды. На счету норвежца лишь 18 матчей за москвичей, в которых он не отметился полезными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Роман Орещук Матиас Норманн
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