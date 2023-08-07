Орещук: Дни Норманна в «Динамо» сочтены

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук раскритиковал полузащитника «бело-голубых» Матиаса Норманна.

«Дни Норманна в «Динамо» теперь сочтены. Норвежец — самый высокооплачиваемый игрок «Динамо»! При этом ещё и «хрустальный», — заявил экс-функционер столичного клуба в интервью «Спорт-Экспрессу». По его мнению, на будущее Норманна в Москве негативно повлияла яркая игра Диего Лаксальта на позиции центрального полузащитника.

Напомним, что Матиас выступает в футболке «Динамо» с сентября прошлого года, перейдя из «Ростова» на правах аренды. На счету норвежца лишь 18 матчей за москвичей, в которых он не отметился полезными действиями.