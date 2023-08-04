​У Вендела нет проблем с весом – агент

Футбольные фанаты в России начали подозревать, что Маркус Вендел имеет проблемы с лишним весом. Поводом для таких подозрений стали фотографии полузащитника, который только недавно прибыл в расположение клуба.

Комментарий по поводу физической формы 25-летнего Вендела так его агент – Тьяго Рибейро.

«У Вендела нет проблем с лишним весом, он готов помочь «Зениту» стать снова чемпионом», - сказал агент, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Ранее Александр Медведев, глава правления «Зенита», заявил, что интерес к Маркусу Венделу проявляют клубы из Европы.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 6 августа – против «Динамо» на своём поле.