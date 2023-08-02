Пименов рассказал, как просмотр матча с трибуны пойдет Семаку на пользу

Бывший российский форвард Руслан Пименов прокомментировал дисквалификацию главного тренера питерского «Зенита» Сергея Семака. Ближайший матч его клуба в РПЛ специалист будет смотреть с трибуны «Газпром Арены».

«Может, это и в плюс Семаку. С трибуны можно лучше увидеть проблемные зоны, их не всегда видно с бровки», - рассуждает Пименов для «Матч ТВ», добавляя, что хорошо знает Семака и уверен, что он почти никогда не выражается нецензурно.

Напомним, что в рамках третьего тура Премьер-лиги зенитовцы сразятся с игроками столичного «Динамо». «Бело-голубые», отметим, ещё не знают побед в новом сезоне под руководством Марцела Лички и идут во второй половине турнирной таблицы после двух туров.

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