Форвард «Динамо» Тюкавин забил 20-й мяч в РПЛ

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин забил 20-й мяч в Российской премьер-лиги.

Форвард отметился дублем в рамках третьего тура РПЛ против питерского «Зенита».

Таким образом, по данным телеграм-канала Opta Sports, Тюкавин добился данной отметки в возрасте 21 года и 1 месяца, в XXI веке было 5 игроков, которые сделали это раньше:

19 лет 8 месяцев - Александр Кержаков;

20 лет - Алан Дзагоев;

20 лет 4 месяца – Жо;

20 лет 6 месяцев - Федор Чалов;

20 лет 8 месяцев - Дмитрий Сычев.

При этом Тюкавину понадобилось провести 76 матчей для достижения 20 голов.

Прямая текстовая трансляция матча проходит на сайте LiveResult.ru.