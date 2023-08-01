Агент: «На данный момент мы далеки от соглашения с «Зенитом» по трансферу Нестора»

Андре Кьюри, агент полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора, высказался о возможном переходе своего клиента в «Зенит».

«На данный момент мы далеки от соглашения с «Зенитом» по трансферу Нестора. Но переговоры продолжаются. Время есть», — приводит слова агента Sport24.

Ранее Кьюри опроверг информацию о том, что «Сан-Паулу» требует от «Зенита» за своего футболиста 40 миллионов евро. Агент считает, что стороны могут договориться и за 15 миллионов евро.

В общей сложности за «Сан-Паулу» Нестор провёл 163 матча, забил 10 голов и отдал 22 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 7 миллионов евро.