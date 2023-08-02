Гагнидзе назвал причины перехода в польский «Ракув»

Полузащитник столичного «Динамо» Лука Гагнидзе рассказал о причинах перехода в польский «Ракув» на правах аренды в прошлом году.

«Я хотел получить игровую практику в Европе, почувствовать на себе другой чемпионат, сыграть в еврокубках. Но после перехода я получил травму, а когда понял, что не буду там играть, принял решение вернуться в Россию», — заявил грузинский игрок «бело-голубых» в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что Гагнидзе присоединился к польскому коллективу, по слухам, приостановив контракт с «Динамо». В составе «Ракува» хавбек провёл лишь один поединок в рамках всех состязаний в сезоне 2021/2022, вернувшись позже в Российскую премьер-лигу.