Защитник «Зенита» Караваев: «Не исключаю отъезд в Европу в будущем»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о продлении контракта с петербургским клубом.

Напомним, футболист подписал с «Зенитом» трёхлетний контракт с возможностью продления ещё на сезон.

По словам Караваева, его приоритетом было остаться в «Зените». При этом защитник не исключил, что в будущем он может попробовать свои силы в Европе.

«Я рассматривал варианты в Европе, но сейчас непросто уехать. Но не исключаю этого в будущем: если всё сложится, почему нет?» — цитирует Караваева Sport24.

В текущем сезоне 28-летний Караваев провёл за «Зенит» четыре матча, отметившись в них одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 6 миллионов евро.