Гаджи Гаджиев: «Зенит» остаётся главным фаворитом РПЛ, но ему нужна замена Малкому»

Тренер Гаджи Гаджиев назвал главного фаворита нового розыгрыша Российской премьер-лиги. Специалист считает, что больше всего шансов на триумф у петербургского «Зенита», который недавно продал своего лучшего бомбардира Малкома в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.

«Зенит» остается главным фаворитом, но, безусловно, требуется равнозначная замена хотя бы Малкому. Если и не равнозначная, то приблизительная по уровню», – цитирует Гаджиева «Газета.Ру».

Малком стал лучшим бомбардиром прошлого розыгрыша чемпионата России, забив 23 гола в 27 матчах. Бразилец выигрывал РПЛ в каждом из своих четырёх сезонов в составе «Зенита».