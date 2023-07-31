Московское «Динамо» активно изучает варианты для усиления состава на трансферном рынке. По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «бело-голубые» до конца окна планируют купить двух центральных полузащитников.

Напомним, по окончании прошлого сезона «Динамо» покинули сразу четыре хавбека: Себастьян Шиманьски перебрался в «Фенербахче», Никола Моро отправился в «Болонью», Владимир Москвичёв пополнил ряды «Торпедо», а аренда Матиаса Норманна из «Ростова» подошла к концу.

Этим летом «Динамо» пока не купил ни одного футболиста. Ранее команду Марцела Лички связывали с хавбеком «Оренбурга» Кириллом Капленко.