Назначен судья на дерби ЦСКА – «Локомотив»

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на матчи третьего тура чемпионата России. На центральную игру тура, в которой сразятся ЦСКА и «Локомотив», назначена бригада Кирилла Левникова. У мониторов помогать рефери будут Виталий Мешков (ВАР) И Вера Опейкина (АВАР).

Отметим, что матч «Рубин» - «Спартак» обслужит бригада Евгения Кукуляка. У мониторов трудиться будут Евгений Турбин (ВАР) и Константин Шаламберидзе (АВАР).

На игру «Зенита» и «Динамо» назначена бригада Алексея Амелина. Ему помогут Павел Кукуян (ВАР) и Николай Ерёмин (АВАР).

После двух туров РПЛ на вершине турнирной таблицы располагаются «Краснодар» и «Спартак», набравшие по шесть очков.