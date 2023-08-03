Гранат надеется, что в «Динамо» доверяют Личке

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат надеется, что новый главный тренер «бело-голубых» располагает доверием от руководства клуба. При Личке динамовцы провели пока три официальных матча, в двух из них – проиграли.

«Считаю, «бело-голубые» и дальше будут гнуть свою линию атакующего футбола. Однако им необходимо дисциплинированнее играть сзади, соблюдать баланс. Надеюсь, что позиции Марцела Лички в клубе прочные, руководство ему доверяет», - цитирует Граната RT.

В третьем туре РПЛ «Динамо» встретится с питерским «Зенитом» в гостях. Матч намечен на 6 августа, это грядущее воскресенье.